Bezaubernde Jeannie
Folge 24: Jeannie im Nachtclub
23 Min.
Als Tony und Jeannie mit Roger und dessen neuer Freundin Betty ausgehen wollen, sieht Jeannies böse Schwester wieder mal eine Chance gekommen, für Chaos und Unfrieden zu sorgen. Sie verkleidet sich als Pressesprecherin und lockt Dr. Bellows in einen Nachtclub, wo sie für Missverständnisse und Verwicklungen sorgt. Als anschließend alle zu Tony nach Hause gehen, muss das Ehepaar Bellows miterleben, wie sich Jeannie und ihre intrigante Schwester streiten, dass die Fetzen fliegen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland