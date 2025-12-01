Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Kann Agnes fliegen?

FavesStaffel 4Folge 25
Kann Agnes fliegen?

Kann Agnes fliegen?Jetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 25: Kann Agnes fliegen?

24 Min.

Wieder einmal besucht Jeannie ihren Tony bei der NASA, obwohl dieser es nicht gern hat - denn meistens kommt dabei nur Verwirrung heraus. So auch diesmal: Während Tony und Roger noch über Berechnungen für das Raumschiff "Agnes" brüten, hat Jeannie bereits ein voll funktionsfähiges Modell von "Agnes" herbeigezaubert, das unglücklicherweise von Dr. Bellows bemerkt wird. Bellows ist begeistert, und Tony hat Mühe, ihm zu erklären, dass es sich nur um ein Spielzeug handelt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen