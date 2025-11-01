Bezaubernde Jeannie
Folge 6: Der unsichtbare Hund
24 Min.
Ein unsichtbarer Hund namens Djinn-Djinn, Jeannies Spielgefährte aus Bagdad, kommt überraschend zu Besuch. Von der Unsichtbarkeit einmal abgesehen, ist Djinn-Djinn wie andere Hunde auch: Zum Beispiel hat er eine ausgesprochene Abneigung gegen Uniformen. Sobald er eine sieht, reißt er sie in Stücke. Da kommt es Tony nicht ungelegen, dass Amanda Bellows begeistert von dem Hündchen ist und es unbedingt haben will - Glück für Tony, Pech für die NASA ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland