Bezaubernde Jeannie
Folge 7: Tony ist der Stärkste
24 Min.
Eines Abends werden Tony und Jeannie auf der Straße von drei Rockern angegriffen; Jeannie zaubert ihrem Meister übernatürliche Kräfte an, und so bringt Tony die Schläger mit ein paar gezielten Hieben zur Strecke. General Hamilton, der die Szene zufällig beobachtet hat, ist begeistert und meldet Tony für einen Kampf gegen den Boxchampion der Marineinfanterie an. Doch als Tony dem Champion "Killer Culligan" gegenübersteht, verlassen ihn plötzlich die Kräfte ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland