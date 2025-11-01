Bezaubernde Jeannie
Folge 10: Tony auf dem Prüfstand
24 Min.
Nicht alle Verwandten von Jeannie sind orientalische Flaschengeister: Eines Tages bekommt sie Besuch von ihren Onkeln Azmire und Vasemir, die durch und durch britisch sind. Um ihnen einen Gefallen zu tun, tritt Jeannie als elegante Lady auf, was Tony völlig verwirrt. Die beiden Verwandten wollen auch ihn auf Herz und Nieren prüfen, und so muss Tony einige Tests bestehen, die ihm als Bilderbuch-Amerikaner nicht ganz leicht fallen. Auch Dr. Bellows wird in das Spiel einbezogen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland