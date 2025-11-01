Bezaubernde Jeannie
Folge 18: Mrs. Djinn Djinn
24 Min.
Da Jeannie sich ohne ihren Meister manchmal langweilt, hat sie sich zur Unterhaltung einen kleinen Hund herbeigezaubert, den sie Djinn-Djinn nennt. Dieser kann jedoch auf eine Gefährtin namens Mrs. Djinn-Djinn nicht verzichten, und so ist Tonys Haus schon bald von fröhlichen Welpen bevölkert - die allerdings nur von Jeannie gesehen werden. Als Roger auf Jeannies Nachttisch Vitaminpillen entdeckt, streut er das Gerücht aus, dass Tony und Jeannie Nachwuchs erwarten ...
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
