Bezaubernde Jeannie
Folge 21: Tony und der Billardmeister
23 Min.
General Fitzhugh ist beim Kampf um den Billardpokal der schärfste Konkurrent von Tonys Nachbar, General Schaeffer. Nachdem Tony Schaeffers Konzentration bei einem Spiel versehentlich gestört hat, wird er dazu verdonnert, selbst gegen Fitzhugh anzutreten. Anfangs scheint das kein Problem zu sein, sorgt doch Jeannie dafür, dass Tony eine Kugel nach der anderen versenkt. Doch als Schaeffer plötzlich Jeannie entdeckt, die in Miniaturausgabe im Siegespokal sitzt, bricht Chaos aus ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland