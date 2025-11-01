Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Die Jugendfreundin

Sony PicturesStaffel 5Folge 22
Die Jugendfreundin

Bezaubernde Jeannie

Folge 22: Die Jugendfreundin

23 Min.

Eine Jugendliebe von Tony, Bonnie Crenshaw, schickt eines Tages einen Brief, in dem sie ihren Besuch ankündigt. Das zart duftende Schreiben, in dem Bonnie ihren Exfreund zärtlich "Bunky" nennt, versetzt Jeannie in äußerste Erbitterung. Sie kann nicht glauben, dass ihr Meister jemals verliebt war, bevor er sie kannte. Und es ist auch keine Beruhigung für Jeannie, dass Bonnie große Ähnlichkeit mit ihr hat - sie lässt sich einiges einfallen, um den Besuch zum Desaster zu machen ...

