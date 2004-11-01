Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 001
Bianca, 28 Jahre jung, wird aus dem Gefängnis entlassen. Vier Jahre lang saß sie hinter Gittern für eine Brandstiftung, die sich nicht begangen hat. Ihre Cousine Katy nimmt Bianca bei sich auf. Gleich nach ihrer Ankunft überredet sie sie, in einem See mit ihr schwimmen zu gehen. Weil Katy einen Wadenkrampf vortäuscht, stranden die Mädchen an dem Privatsteg von Gut Wellinghoff und treffen dort auf den Wellinghoff-Junior Oliver und seinen Chauffeur Eddie. Zwischen Bianca und Oliver knistert es von der ersten Sekunde an. Um sich einen Spaß mit den jungen, hübschen Nixen zu erlauben, stellt Oliver Eddie als Wellinghoff Junior und sich selbst als Chauffeur Eddie vor. Ein Gewitter bricht los. Katy und Oliver, alias Eddie, retten sich ins Gutshaus, Bianca und Eddie, alias Oliver, flüchten zu einer einsamen Ruine. Im Gutshaus verführt Katy den schüchternen Eddie nach allen Regeln der Kunst - glaubend, dass sie mit ihm den ganz großen Fang gemacht hat. An der Ruine lässt sich Bianca den Regen aufs Gesicht prasseln und genießt ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Oliver ist hin und weg von ihr und verspricht, sich auf Gut Wellinghoff um einen Job für sie zu bemühen.
