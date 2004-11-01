Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 002

TelenovelaStaffel 1Folge 2vom 01.11.2004
Folge 002

Bianca - Wege zum Glück

Folge 2: Folge 002

41 Min.Folge vom 01.11.2004Ab 6

Oliver, von dem Bianca noch immer glaubt, dass er der Chauffeur der Wellinghoffs sei, überredet seinen Gutsverwalter Georg, Bianca als Haushaltshilfe einzustellen. Sie nimmt den Job an und lernt Köchin Bärbel und die andere Hausangestellte, Denise, kennen. Die ruppige Bärbel ist zunächst gar nicht begeistert über eine zusätzliche Kraft in der Küche.

Telenovela
