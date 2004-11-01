Bianca - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 002
41 Min.Folge vom 01.11.2004Ab 6
Oliver, von dem Bianca noch immer glaubt, dass er der Chauffeur der Wellinghoffs sei, überredet seinen Gutsverwalter Georg, Bianca als Haushaltshilfe einzustellen. Sie nimmt den Job an und lernt Köchin Bärbel und die andere Hausangestellte, Denise, kennen. Die ruppige Bärbel ist zunächst gar nicht begeistert über eine zusätzliche Kraft in der Küche.
Bianca - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze, Drama
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises