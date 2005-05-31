Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 145
43 Min.Folge vom 31.05.2005Ab 6
Bianca und Oliver gehen einmal mehr in der Gewissheit auseinander, dass der Verstand über das Herz gesiegt hat. Schockiert nehmen alle auf, was mit Judith passiert ist, nur Oliver und Bianca bekommen wegen ihres geheimen Treffens zunächst davon nichts mit. Für Pascal allerdings hat der Plan nicht hundertprozentig funktioniert.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises