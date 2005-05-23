Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 139

TelenovelaStaffel 10Folge 4vom 23.05.2005
Folge 4: Folge 139

43 Min.Folge vom 23.05.2005Ab 6

Bianca befürchtet, dass es Oliver und ihr nicht gelingt, gegen Pascal zu gewinnen - aber trotz ihrer Bedenken geht der Plan auf. Der Empfang, den Pascal organisiert hatte, um Oliver zu demütigen, wird so zu einem Erfolg. Weder Heiko noch Denise gelingt es, bei der tief verletzten Sofia Verständnis zu finden.

