Bianca - Wege zum Glück

Folge 141

TelenovelaStaffel 10Folge 6vom 25.05.2005
43 Min.Folge vom 25.05.2005Ab 6

Während Bianca weiter darüber nachdenkt, ob sie Eddie wirklich liebt, verwirrt sie Oliver, in dem er ihr die selbe Frage stellt. Ariane und Alexander wollen Georg für seine langjährige Tätigkeit eine Anerkennung zukommen lassen. Katy übertrifft sich mit ihrem neuen arglistigen Plan.

