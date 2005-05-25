Bianca - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 141
43 Min.Folge vom 25.05.2005Ab 6
Während Bianca weiter darüber nachdenkt, ob sie Eddie wirklich liebt, verwirrt sie Oliver, in dem er ihr die selbe Frage stellt. Ariane und Alexander wollen Georg für seine langjährige Tätigkeit eine Anerkennung zukommen lassen. Katy übertrifft sich mit ihrem neuen arglistigen Plan.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises