Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 142
43 Min.Folge vom 26.05.2005Ab 6
Bianca versucht, die Zweisamkeit mit Eddie zu genießen und Oliver aus dem Weg zu gehen. Heiko leidet sehr unter der Trennung von Sofia. Obwohl Georg fühlt, dass irgend etwas im Gange ist, können alle die Vorbereitungen für seine Feier vor ihm geheim halten.
