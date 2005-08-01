Bianca - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 182
43 Min.Folge vom 01.08.2005Ab 6
Bianca muss sich eingestehen, dass die Begegnung mit Oliver sie mehr beschäftigt als gedacht. Alexander wird bewusst, wie sehr er sich hat gehen lassen, und er beschließt, die Arbeit wieder aufzunehmen, als Sofias Rückkehr bevorsteht.
