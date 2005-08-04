Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 185
43 Min.Folge vom 04.08.2005Ab 6
Bianca und Eddie geben sich nostalgischen Gedanken hin an die Zeit, in der sie sich kennenlernten, während Sofia und Oliver nachdenklich die Geschehnisse der Vergangenheit Revue passieren lassen. Pascal und Katy geraten unter Zugzwang und beschließen, Alexanders geplanten Untergang zu beschleunigen.
