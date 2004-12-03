Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 026
43 Min.Folge vom 03.12.2004Ab 6
Bianca hat immer noch Fieber. Sie versteht nicht, warum Oliver ihr nicht persönlich erzählt hat, dass Judith schwanger ist. Sie sucht die alte Dorfkirche auf und erinnert sich daran, wie Oliver hier um ihre Hand angehalten hat. Zur selben Zeit plant Judith mit Ariane ihren Brautstrauß. Als Judith erfährt, dass Bianca krank ist, bringt sie ihr Blumen. Bianca gerät in Verlegenheit. Oliver weiß nicht, wie er sich entscheiden soll. Für Judith und das Kind empfindet er Verantwortung, für Bianca hingegen Liebe.
