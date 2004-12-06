Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 027

TelenovelaStaffel 2Folge 12vom 06.12.2004
Folge 12: Folge 027

43 Min.Folge vom 06.12.2004Ab 6

Bianca und Oliver treffen sich heimlich in Eddies Wohnung und versinken in einem leidenschaftlichen Kuss. Plötzlich steht Judith vor der Tür. Bianca kann sich gerade noch rechtzeitig verstecken. Judith zeigt Oliver glücklich das erste Ultraschallbild des Babys und versucht, ihn zu verführen. Bianca muss mit ansehen, wie die beiden sich küssen ... Der Streit zwischen Oliver und Alexander ist noch immer nicht begraben. Oliver möchte seine eigene Abteilung "Neue Energien" aufbauen, Alexander ist strikt dagegen.

