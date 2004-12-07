Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 028

TelenovelaStaffel 2Folge 13vom 07.12.2004
43 Min.Folge vom 07.12.2004Ab 6

Ariane vertraut Katy ihr Adressbuch an, in dem auch die Pincodes ihrer Konten stehen. Katy wiederum plant eine Intrige gegen Maren und durchstöbert deren Schreibtisch. Der Streit zwischen Alexander und Oliver eskaliert so weit, dass Oliver seinem Vater droht für die Konkurrenz zu arbeiten. Bei einem gemeinsamen Familienabendessen verkündet Judith offiziell, dass sie ein Kind erwartet. Oliver bringt es nicht übers Herz, sein Kind im Stich zu lassen. Er erklärt Bianca, dass er sich für Judith entschieden hat.

