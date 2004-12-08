Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 029

TelenovelaStaffel 2Folge 14vom 08.12.2004
Folge 029

Bianca - Wege zum Glück

Folge 14: Folge 029

43 Min.Folge vom 08.12.2004Ab 6

Die Nachricht über Judiths Schwangerschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Alexander ist so stolz auf seinen Sohn, dass er ihm doch den ersehnten eigenen Geschäftsbereich in der Bank überlässt. Oliver fügt sich in sein Schicksal: Das erste Mal nach ihrer Rückkehr schläft er wieder mit Judith. Auch Sofia sehnt sich nach körperlicher Nähe und lädt Sven auf ihr Zimmer ein.

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

