Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 022
Katy durchschaut ihrerseits, dass Viktor das Glas mit der tödlichen Medizin an ihren Platz gestellt hat und vertauscht die Gläser wiederum. Viktor trinkt das Gift und stirbt. Ohne Skrupel plündert Katy Viktors Habseligkeiten und reinigt sein Hotelzimmer von Spuren. Unterdessen verspricht Oliver, dass er sich sofort nach ihrer Rückkehr von Judith trennen werde und das Versteckspiel dann ein Ende hat. Alexander hat ein schlechtes Gewissen als er erfährt, dass die "Solar-Trust-Aktien" der Bank hohe Gewinne eingebracht haben. Er versucht den Streit mit Oliver beizulegen, doch der will die Entschuldigung seines Vaters nicht hören. Als Judith nach Gut Wellinghoff zurückkehrt ist die Wiedersehensfreude allseits groß. Oliver kann seine Anspannung kaum verbergen. Judith geht unbefangen auf Bianca zu und möchte sich mit ihr anfreunden. Bianca ist die Situation peinlich.
