Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 024

TelenovelaStaffel 2Folge 9vom 30.11.2004
Folge 024

Folge 024Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 9: Folge 024

42 Min.Folge vom 30.11.2004Ab 6

Oliver überspielt seine Verzweiflung über Judiths Schwangerschaft, indem er ihr vorschlägt, im "Fisch for Fun" auf das Baby anzustoßen. Unterdessen wird Denise von Sven bedrängt, mit ihm in den Urlaub zu fahren. Denise erklärt ihm durch die Blume, dass sie dazu keine Lust hat. Sven will das nicht verstehen. Matthias offenbart Tina, dass Oliver sich in Bianca verliebt hat. Tina reagiert schockiert und ist böse auf Matthias, weil er ihr die Wahrheit bislang verschwiegen hat. Da Bianca annimmt, dass Oliver inzwischen mit Judith gesprochen hat, kehrt sie mit zwiespältigen Gefühlen zurück zur Arbeit und ist um so schockierter, als Judith ihr unbefangen das "Du" anbietet und ihr freudig berichtet, dass sie schwanger ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen