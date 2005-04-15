Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 8Folge 10vom 15.04.2005
Bianca erzählt Eddie wie es dazu kam, dass Oliver und sie sich ineinander verliebt haben. Je mehr Eddie darüber erfährt, desto wütender wird er auf Oliver. Aufgebracht stellt er Oliver schließlich zur Rede und gibt ihm die Schuld daran, dass Bianca fast gestorben wäre. Eddie kündigt Oliver die Freundschaft. Unterdessen hält Sofia die eisige Stimmung zwischen ihren Eltern nicht mehr aus und zieht zu Heiko. Während Oliver und Judith vergeblich versuchen, Ariane zu einem Therapeuten zu schicken, verabreden Tina und Matthias, in Zukunft keinen Alkohol mehr an Ariane auszuschenken. Katy und Pascal stoßen angesichts des Zerfalls der Wellinghoff-Familie auf ihre ersten Erfolge an.

