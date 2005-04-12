Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 112

TelenovelaStaffel 8Folge 7vom 12.04.2005
Folge 112

Folge 112Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 7: Folge 112

43 Min.Folge vom 12.04.2005Ab 6

Eddie trägt die beinahe erfrorene Bianca in ihre Wohnung und legt sie ins Bett. Bianca hat hohes Fieber, bittet Eddie aber, niemandem zu erzählen, dass sie nicht auf Mallorca ist. Eddie hält Krankenwache und übernachtet auf einem Stuhl neben Biancas Bett. Als sie am nächsten Morgen immer noch hohes Fieber hat, ruft er einen Arzt. Um weiterhin auf Bianca aufpassen zu können, meldet er sich arbeitsunfähig. Derweil verspricht Katy Sven, seinen Liebesbrief an Maren weiterzuleiten. Kaum ist Sven gegangen, liest sie Pascal den Brief laut vor.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen