Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 113

TelenovelaStaffel 8Folge 8vom 13.04.2005
Folge 113

Folge 113Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 8: Folge 113

43 Min.Folge vom 13.04.2005Ab 6

Georg stattet Eddie einen "Krankenbesuch" ab, durchschaut aber, dass er seine angebliche Erkältung nur vorgibt. Um Bianca weiterhin pflegen zu können, bittet Eddie seinen Vater um Urlaub. Den wahren Grund hierfür verrät er nicht. Bianca vertraut Eddie an, dass sie Katy und Pascal in flagranti erwischt hat. Erbost stellt Eddy Katy zur Rede. Unterdessen kann Alexander nicht verhindern, dass Pascal Katy als seine persönliche Assistentin einstellt. Bärbel reißt im Fisch for Fun Konstantin auf und verbringt mit ihm eine Nacht in der Hoffnung, Markus dadurch zu vergessen. Der Schuss geht jedoch nach hinten los.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen