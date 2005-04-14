Bianca - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 114
42 Min.Folge vom 14.04.2005Ab 6
Bianca fasst Vertrauen zu Eddie und beichtet ihm ihre unglückliche Liebe zu Oliver. Eddie ist schockiert, weil er Oliver und Judith immer für ein glückliches Paar gehalten hat. Als Ariane erfährt, dass Katy als Pascals persönliche Assistentin eingestellt wurde, macht sie Alexander eine Szene. Sturzbetrunken wankt sie ins Fisch for Fun. Oliver holt seine Mutter besorgt ab und bringt sie nach Hause. Zur selben Zeit grillen Denise, Sofia, Heiko und Sven im Park von Gut Wellinghoff Maronen und stoßen mit Glühwein auf ihre Freundschaft an.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises