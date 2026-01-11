Zum Inhalt springenBarrierefrei
Biathlon-Weltcup der Damen

Biathlon-Weltcup: Verfolgung Damen, Highlights aus Oberhof

ORF1Staffel 1Folge 86vom 11.01.2026
Biathlon-Weltcup: Verfolgung Damen, Highlights aus Oberhof

Folge 86: Biathlon-Weltcup: Verfolgung Damen, Highlights aus Oberhof

36 Min.Folge vom 11.01.2026

Für Österreichs Damen hat es am Sonntag nicht mit einer Aufholjagd in der Verfolgung über 10 km beim Weltcup in Oberhof geklappt. Als beste ÖSV-Athletin fiel Anna Gandler nach vier Strafrunden vom 25. auf den 28. Platz zurück. Anna Juppe und Dunja Zdouc belegten die Ränge 48 und 55.

