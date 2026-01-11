Biathlon-Weltcup: Verfolgung Damen, Highlights aus OberhofJetzt kostenlos streamen
Biathlon-Weltcup der Damen
Folge 86: Biathlon-Weltcup: Verfolgung Damen, Highlights aus Oberhof
36 Min.Folge vom 11.01.2026
Für Österreichs Damen hat es am Sonntag nicht mit einer Aufholjagd in der Verfolgung über 10 km beim Weltcup in Oberhof geklappt. Als beste ÖSV-Athletin fiel Anna Gandler nach vier Strafrunden vom 25. auf den 28. Platz zurück. Anna Juppe und Dunja Zdouc belegten die Ränge 48 und 55.
