Tim und Pat allein im HorrorhausJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 23: Tim und Pat allein im Horrorhaus
50 Min.Ab 12
Big Brother schickt Tim und Pat auf geheime Mission ins Blockhaus. Wovon die beiden nichts ahnen: Zu später Stunde werden sie von ungewöhnlichen Ereignissen heimgesucht - das Blockhaus wird zum Spukhaus ...
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen