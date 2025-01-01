Schocknachricht Corona - das Update für die BewohnerJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 32: Schocknachricht Corona - das Update für die Bewohner
46 Min.Ab 12
Big Brother bricht sein Schweigen: Die Bewohner werden von Jochen Schropp und Arzt Andreas Kaniewski über die Corona-Krise aufgeklärt. Das News-Update ist für viele ein Schock. Da kommen die Grußnachrichten von ihren Familien gerade recht ...
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen