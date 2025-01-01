Wutausbruch - Vanessa platzt der KragenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 39: Wutausbruch - Vanessa platzt der Kragen
47 Min.Ab 12
So hat sich Serkan seine Geburtstagsparty nicht vorgestellt: Erst konfrontiert Vanessa Romana und dann geht Romana auch noch Gina an. Der Zickenkrieg läuft auf Hochtouren und es fallen derbe Beleidigungen. Ist das das Ende der guten Stimmung im Haus?
