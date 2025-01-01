Tim: "Ich bin eine nackte Schönheit!"Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 45: Tim: "Ich bin eine nackte Schönheit!"
42 Min.Ab 12
Bei der Adaption der SAT.1-Show "Ranking the Stars" müssen die Glashaus-Männer ihre Selbsteinschätzung unter Beweis stellen. Bei der Frage: "Wer sieht nackt am besten aus?" ist für Tim klar, dass er das Rennen machen sollte. Doch das sehen seine Mitbewohner ein wenig anders.
