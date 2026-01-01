Michelles Neid auf die MännerJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 46: Michelles Neid auf die Männer
45 Min.Ab 12
In der Challenge "Männer vs. Frauen" holen die männlichen Bewohner entscheidende Punkte. Das passt vor allem einer Bewohnerin so gar nicht. Michelle macht ihrer Wut Luft und gesteht Pat ihren Neid. Außerdem: Cedric muss heftig einstecken.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen