Big Brother

Die Freeze-Challenge erwischt die Bewohner eiskalt

JoynStaffel 2020Folge 51
Folge 51: Die Freeze-Challenge erwischt die Bewohner eiskalt

45 Min.Ab 12

Rebecca und Philipp verstehen sich bekanntlich sehr gut. Aber bei dem Kuschelkurs, den die beiden fahren, ist es schwer zu glauben, dass da nichts läuft. Außerdem: Eine neue Wochenaufgabe soll den Bewohnern den Alltag wieder mal erschweren. Diesmal müssen sie bei Ertönen eines Geräusches sofort einfrieren und dürfen sich erst wieder bewegen, wenn Big Brother auflöst.

