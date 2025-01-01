Pat hat Denny schwer enttäuschtJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 57: Pat hat Denny schwer enttäuscht
47 Min.Ab 12
Denny und Pat verstehen sich bestens - eigentlich. Doch nun gesteht Pat, Denny nominiert zu haben. Für den Kickboxer ist das ein derber Schlag ins Gesicht und er macht seiner Enttäuschung Luft. Währenddessen leidet Vanessa unter ihrem schlechten Ranking, Cedric geht in die Flirt-Offensive und der Kampf ums goldene Finalticket nimmt seinen Lauf.
