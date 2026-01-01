Big Brother
Folge 7: Die Entscheidung
90 Min.Ab 12
Wie haben die 14 Bewohner die erste Woche im "Big Brother"-Haus erlebt? In der ersten Live-Show nach dem Einzug steht auch schon die erste Nominierung an. Wer kann mit wem, und wer punktet bei den Zuschauern und bekommt die beste Bewertung?
