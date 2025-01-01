Die letzten Stunden vor dem FinaleJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 84: Die letzten Stunden vor dem Finale
49 Min.Ab 12
Die letzte Woche bei "Big Brother" ist für die letzten sechs Bewohner die schönste. Doch kurz vor dem Finale werden sie melancholisch, da sie eine wunderschöne Zeit hatten. Sie gehen tief in sich und zeigen anhand einer Zeichnung, wie sehr sie sich durch "Big Brother" verändert haben. Nach der tränenreichen Mal-Stunde versüßt "Big Brother" den Finalisten ihren Abschied mit einer Online-Party mit all ihren Liebsten und einem Beauty-Paket.
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen