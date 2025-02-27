Tageszusammenfassung 3: Große Trauer und Rasen-RasereiJetzt kostenlos streamen
33 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Während der Tag mit Diskussionen, Landwirtschaftsgesprächen und Augenbrauenzupfen beginnt, sorgt eine Entscheidung für bittere Tränen. Kann eine rasende Aufgabe die Bewohner:innen auf andere Gedanken bringen?
