Big Brother

Tageszusammenfassung 4: Die Neue im Container und die nächsten Nominierungen

Staffel 2025Folge 4vom 28.02.2025
Tageszusammenfassung 4: Die Neue im Container und die nächsten Nominierungen

32 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12

Tag 4 im Container: Zwischen Stefan und Mariama entwickelt sich ein freundschaftliches Verhältnis. Ganz ohne Hintergedanken teilen die beiden Persönliches. Ulrike und Aurelia sind nicht beste Bezugspersonen, einigen sich aber auf die richtige Einstellung fürs Durchhalten bei "Big Brother". Neu-Zugang Julia und die nächste Nominierungsrunde bringen nicht nur Aurelia ins Schleudern ...

