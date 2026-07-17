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Big Time Rush

NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 17.07.2026
Big Time Casting, Teil 1

Big Time Casting, Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Big Time Rush

Folge 1: Big Time Casting, Teil 1

23 Min.Folge vom 17.07.2026

Die Jungs erfahren, dass einer der ganz großen Musik-Produzenten in der Nähe eine Audition abhält. Dies ist natürlich die ultimative Gelegenheit, das Können ihrer Band unter Beweis zu stellen.

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