Staffel 1Folge 2vom 22.05.2026
Big Time Casting, Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 2: Big Time Casting, Teil 2
23 Min.Folge vom 22.05.2026
Die Jungs erfahren, dass einer der ganz großen Musik-Produzenten in der Nähe eine Audition abhält. Dies ist natürlich die ultimative Gelegenheit, das Können ihrer Band unter Beweis zu stellen.
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Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany