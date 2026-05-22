Staffel 1Folge 3vom 22.05.2026
Big Time Neue BudeJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 3: Big Time Neue Bude
23 Min.Folge vom 22.05.2026
Nachdem die Jungs für weitere drei Monate in Hollywood bleiben dürfen, scheint im 'Palm Woods' alles perfekt zu sein. Mit Ausnahme ihres Apartments, dem noch die Spuren der vorherigen Bewohner anzusehen sind.
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Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany