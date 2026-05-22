Staffel 1Folge 6vom 22.05.2026
Big Time VerliebtJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 6: Big Time Verliebt
22 Min.Folge vom 22.05.2026
Die Jungs merken, dass sie alle auf ein und dasselbe Mädchen stehen, was natürlich in einem wilden Durcheinander und großen Streitigkeiten mündet. Zu allem Überfluss soll dann auch noch auf die Schnelle ein neuer, herzzerreißender Lovesong her.
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Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany