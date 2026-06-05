Staffel 2Folge 1vom 05.06.2026
Willkommen zurück, Big Time RushJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 1: Willkommen zurück, Big Time Rush
23 Min.Folge vom 05.06.2026
Zum Beginn der zweiten Staffel kehren die Jungs von 'Big Time Rush' nach einer aufregenden, erfolgreichen Tour zurück nach Los Angeles. Vor Ort müssen sie jedoch feststellen, dass sie der Alltag schneller als gedacht mit voller Wucht einholt.
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Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany