Staffel 2Folge 18vom 19.06.2026
Big Time TrennungJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 18: Big Time Trennung
22 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6
Kendalls Freundin Jo ergattert die Rolle in einem Kinofilm, doch ihre Vorfreude schlägt rasch in Enttäuschung um, als sie erfährt, dass sie dafür nach Neuseeland umziehen muss. Bedeutet Jos Durchbruch das Ende für ihre Beziehung?
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Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany