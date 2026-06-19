Staffel 2Folge 20vom 19.06.2026
Big Time HochzeitJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 20: Big Time Hochzeit
21 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6
James verliebt sich in eine Prinzessin aus einem fernen Land. Allerdings kennt er die Bräuche und Gepflogenheiten des Landes nicht und so wird eine harmlose, romantische Geste als Heiratsantrag missverstanden.
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Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany