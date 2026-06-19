Staffel 2Folge 24vom 19.06.2026
Big Time StreikJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 24: Big Time Streik
21 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6
Als ihr Plattenmanager Gustavo zu hart und unverschämt mit ihnen umspringt, entschließen sich James, Kendall, Logan und Carlos zu streiken. Die Fronten sind verhärtet und beide Seiten sind nicht bereit von ihren Forderungen zurück zu treten.
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Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany