Staffel 2Folge 25vom 19.06.2026
Big Time SingleJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 25: Big Time Single
22 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6
Gustavo hat Schwierigkeiten den nächsten Song für Big Time Rush zu schreiben, unterdessen versuchen James, Carlos und Logan ihren Freund Kendall aufzumuntern, der nach der Trennung von Jo unter Liebeskummer leidet.
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Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany