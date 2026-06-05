Staffel 2Folge 4vom 05.06.2026
Big Time FrühstücksfernsehenJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 4: Big Time Frühstücksfernsehen
22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Für die Jungs steht der erste große TV-Auftritt an: Die Band soll in der lokalen Morning Show 'LA Live' auftreten. Während die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren laufen, unterzieht Griffin Gustavo und Kelly einem ganz besonderen Test.
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Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany