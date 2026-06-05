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Big Time Rush

NickelodeonStaffel 2Folge 4vom 05.06.2026
Big Time Frühstücksfernsehen

Big Time FrühstücksfernsehenJetzt kostenlos streamen

Big Time Rush

Folge 4: Big Time Frühstücksfernsehen

22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6

Für die Jungs steht der erste große TV-Auftritt an: Die Band soll in der lokalen Morning Show 'LA Live' auftreten. Während die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren laufen, unterzieht Griffin Gustavo und Kelly einem ganz besonderen Test.

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