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Big Time Rush

NickelodeonStaffel 3Folge 12vom 03.07.2026
Big Time - Pannenshow

Big Time - PannenshowJetzt kostenlos streamen

Big Time Rush

Folge 12: Big Time - Pannenshow

21 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 6

Die neueste BTR-Folge wurde versehentlich gelöscht und schnell musste Ersatz gefunden werden. Daher bietet sich ein Blick hinter die Kulissen an - mit Versprechern, Lachanfällen oder fallenden Kulissen während der Dreharbeiten. Eine wahre Pannenshow.

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