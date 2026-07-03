Staffel 3Folge 12vom 03.07.2026
Big Time - PannenshowJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 12: Big Time - Pannenshow
21 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 6
Die neueste BTR-Folge wurde versehentlich gelöscht und schnell musste Ersatz gefunden werden. Daher bietet sich ein Blick hinter die Kulissen an - mit Versprechern, Lachanfällen oder fallenden Kulissen während der Dreharbeiten. Eine wahre Pannenshow.
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Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 4: Nickelodeon