Staffel 3Folge 2vom 26.06.2026
Big Time - Zurück in L.A.Jetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 2: Big Time - Zurück in L.A.
21 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6
Die Jungs kehren von ihrer Welttournee zurück und finden im Palm Woods keine Ruhe, dabei wollen sie nur ankommen und sich auf Mädels konzentrieren. Griffin will Carlos bestechen, damit der seinen Lieblingssong für das anstehende Radiointerview wählt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 4: Nickelodeon