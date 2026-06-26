Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Big Time Rush

NickelodeonStaffel 3Folge 2vom 26.06.2026
Big Time - Zurück in L.A.

Big Time - Zurück in L.A.Jetzt kostenlos streamen

Big Time Rush

Folge 2: Big Time - Zurück in L.A.

21 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6

Die Jungs kehren von ihrer Welttournee zurück und finden im Palm Woods keine Ruhe, dabei wollen sie nur ankommen und sich auf Mädels konzentrieren. Griffin will Carlos bestechen, damit der seinen Lieblingssong für das anstehende Radiointerview wählt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Big Time Rush
Nickelodeon

Big Time Rush

Alle 2 Staffeln und Folgen